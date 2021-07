Covid oggi Lazio, 660 contagi e 2 morti: bollettino 25 luglio (Di domenica 25 luglio 2021) Sono 660 i nuovi contagi da coronavirus nel Lazio secondo il bollettino di oggi, 25 luglio. Registrati inoltre altri 2 morti. A Roma i casi sono 378. “oggi su oltre 8mila tamponi nel Lazio (-2036) e oltre 17mila antigenici per un totale di oltre 25mila test, si registrano 660 nuovi casi positivi (-185), 2 decessi (+2), i ricoverati sono 211 (+15), le terapie intensive sono 32 ( = ), i guariti sono 205. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 7,9% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 2,5%. I casi a Roma città sono a quota ... Leggi su italiasera (Di domenica 25 luglio 2021) Sono 660 i nuovida coronavirus nelsecondo ildi, 25. Registrati inoltre altri 2. A Roma i casi sono 378. “su oltre 8mila tamponi nel(-2036) e oltre 17mila antigenici per un totale di oltre 25mila test, si registrano 660 nuovi casi positivi (-185), 2 decessi (+2), i ricoverati sono 211 (+15), le terapie intensive sono 32 ( = ), i guariti sono 205. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 7,9% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 2,5%. I casi a Roma città sono a quota ...

