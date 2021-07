Covid: in Puglia no decessi e 164 positivi, il 2,5% dei test (Di domenica 25 luglio 2021) Su 6.610 test per l'infezione da Covid - 19 sono stati registrati oggi in Puglia 164 casi positivi: 43 in provincia di Bari, 12 in provincia di Brindisi, 15 nella provincia BAT, 5 in provincia di ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 25 luglio 2021) Su 6.610per l'infezione da- 19 sono stati registrati oggi in164 casi: 43 in provincia di Bari, 12 in provincia di Brindisi, 15 nella provincia BAT, 5 in provincia di ...

Advertising

TgrRaiPuglia : #Covid. Più che raddoppiate le prenotazioni dei #vaccini. Quasi tutti i ricoverati in #rianimazione non è mai stat… - TgrRaiPuglia : #Gallipoli. La polizia irrompe in una villa privata trasformata in una #discoteca clandestina, a dispetto delle nor… - AnsaPuglia : Covid: in Puglia no decessi e 164 positivi, il 2,5% dei test. Sono 2.213 i casi attualmente infetti #ANSA - princigallomich : PUGLIA – COVID-19 – DOMENICA – IN 24 ORE ALTRI 164 NUOVI CASI POSITIVI - TgrRai : RT @TgrRaiPuglia: Il #bollettinoCovid della Regione #Puglia #ioseguotgr @TgrRai -