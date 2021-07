Claudia Schiffer e la capsule collection ispirata alle moda anni ‘90 (Di domenica 25 luglio 2021) Claudia Schiffer ha segnato un’epoca della moda. Negli anni ’90, al fianco di altre supermodelle del calibro di Naomi Campbell e Kate Moss, ha dominato le passerelle dei più grandi stilisti. Ed è a quell’epoca che, oggi, la modella rende omaggio realizzando una capsule collection in collaborazione con Realisation Par, un fashion brand di origini … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di domenica 25 luglio 2021)ha segnato un’epoca della. Negli’90, al fianco di altre supermodelle del calibro di Naomi Campbell e Kate Moss, ha dominato le passerelle dei più grandi stilisti. Ed è a quell’epoca che, oggi, la modella rende omaggio realizzando unain collaborazione con Realisation Par, un fashion brand di origini … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

