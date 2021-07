Claudia Gerini non si vaccinerà: svelato il motivo della scelta (Di domenica 25 luglio 2021) Claudia Gerini, la famosa attrice 49enne, ha deciso di non vaccinarsi contro il Covid-19: le sue dichiarazioni in merito. Claudia Gerini, la famosa attrice (Getty Images)Mentre molti personaggi dello spettacolo si stanno vaccinando contro il Covid-19 cercando anche di incentivare le prenotazioni per la vaccinazione di tutti i cittadini, la famosa attrice Claudia Gerini non si è ancora vaccinata. L’attrice romana 49enne ha ammesso infatti che per il momento non ha intenzione di vaccinarsi, nonostante abbia tenuto a precisare di non essere no-vax. La donna ha dichiarato di essere ... Leggi su vesuvius (Di domenica 25 luglio 2021), la famosa attrice 49enne, ha deciso di non vaccinarsi contro il Covid-19: le sue dichiarazioni in merito., la famosa attrice (Getty Images)Mentre molti personaggi dello spettacolo si stanno vaccinando contro il Covid-19 cercando anche di incentivare le prenotazioni per la vaccinazione di tutti i cittadini, la famosa attricenon si è ancora vaccinata. L’attrice romana 49enne ha ammesso infatti che per il momento non ha intenzione di vaccinarsi, nonostante abbia tenuto a precisare di non essere no-vax. La donna ha dichiarato di essere ...

