Al G20 di Napoli la speranza di un’ambiente più pulito e di un futuro più consapevole delle biodiversità e degli effetti climatici (Di domenica 25 luglio 2021) Buoni segnali su ambiente e biodiversità, qualche passo in avanti sul clima che può aprire la strada a possibili progressi nel Summit dei Leader di ottobre e, soprattutto, nella COP 26 di Glasgow: questo il giudizio del WWF Italia sulla Ministeriale Ambiente, Clima e Transizione Energetica del G20, conclusosi ieri a Napoli. Il WWF Italia denuncia tuttavia che il fatto che milioni di persone stiano già soffrendo degli effetti distruttivi della crisi climatica in tutte le parti del mondo non pesa abbastanza nel dibattito politico e sulle decisioni economiche, né determina ancora il senso di urgenza necessario per superare ... Leggi su domanipress (Di domenica 25 luglio 2021) Buoni segnali su ambiente e, qualche passo in avanti sul clima che può aprire la strada a possibili progressi nel Summit dei Leader di ottobre e, soprattutto, nella COP 26 di Glasgow: questo il giudizio del WWF Italia sulla Ministeriale Ambiente, Clima e Transizione Energetica del G20, conclusosi ieri a. Il WWF Italia denuncia tuttavia che il fatto che milioni di persone stiano già soffrendodistruttivi della crisi climatica in tutte le parti del mondo non pesa abbastanza nel dibattito politico e sulle decisioni economiche, né determina ancora il senso di urgenza necessario per superare ...

