Vaccini e cautela Dati alla mano | come si sconfigge Delta

La variante Delta, con la sua potente carica virale, corre nel mondo e corre in Europa, dove in alcuni paesi come la Spagna è già scattato il campanello d'allarme sulle terapie intensive. Ma l'ondata a cui stiamo assistendo – in arrivo anche in Italia, con l'indice Rt proiettato a 1,55 la prossima settimana – è fortunatamente diversa rispetto alle ondate precedenti e a quelle in corso nei paesi dove i Vaccini continuano a scarseggiare. Malgrado la velocità della Delta, i casi gravi – terapie intensive e decessi – stanno aumentando più lentamente rispetto alle curve dei paesi poco vaccinati, e nel caso ...

