Una tempesta tropicale minaccia le Olimpiadi di Tokyo 

AGI - Gli organizzatori delle Olimpiadi di Tokyo hanno anticipato le gare di canottaggio a sabato come "misura preventiva" rispetto a una tempesta tropicale che si sta dirigendo verso la capitale giapponese. Secondo quanto ha riportato l'agenzia meteorologica giapponese, la tempesta tropicale Nepartak ha raffiche fino a 90 chilometri all'ora e attualmente si trova a 1.800 chilometri a sud di Tokyo. Potrebbe colpire la capitale entro martedì. Gli organizzatori hanno fatto sapere che stanno seguendo da tempo la traiettoria della tempesta e, in base alle loro previsioni, hanno deciso di ...

