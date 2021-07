Tokyo 2020, nuoto: Razzetti in finale nei 400 misti, bene Detti nei 400 sl (Di sabato 24 luglio 2021) Prima giornata delle batterie di nuoto alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e tanti italiani in vasca. Nel primo impegno di giornata, i 400 misti maschili, uno straordinario Alberto Razzetti vola in finale. Quinto tempo complessivo per l’azzurro, secondo nella sua batteria, che nuota in 4:09.91 e sfiora il record italiano (4:09.88). Niente da fare invece per Pier Andrea Matteazzi, ultimo nella sua batteria in 4:16.32 bene Elena Di Liddo e Ilaria Bianchi, che staccano il pass per la semifinale nei 100 farfalla femminili. Le due sono arrivate rispettivamente quarta ... Leggi su sportface (Di sabato 24 luglio 2021) Prima giornata delle batterie dialle Olimpiadi die tanti italiani in vasca. Nel primo impegno di giornata, i 400maschili, uno straordinario Albertovola in. Quinto tempo complessivo per l’azzurro, secondo nella sua batteria, che nuota in 4:09.91 e sfiora il record italiano (4:09.88). Niente da fare invece per Pier Andrea Matteazzi, ultimo nella sua batteria in 4:16.32Elena Di Liddo e Ilaria Bianchi, che staccano il pass per la seminei 100 farfalla femminili. Le due sono arrivate rispettivamente quarta ...

