Tokyo 2020, atleti nella morsa dell?afa tra ustioni, malori e proteste (Di sabato 24 luglio 2021) «Non è tanto il caldo, quanto l?umidità?». In Italia è una frase fatta, declinata pure in decine e decine di sketch comici. Alle latitudini giapponesi... Leggi su ilmattino (Di sabato 24 luglio 2021) «Non è tanto il caldo, quanto l?umidità?». In Italia è una frase fatta, declinata pure in decine e decine di sketch comici. Alle latitudini giapponesi...

Advertising

valemarchei14 : TOKYO 2020 OPENING CEREMONY ??????? SURREAL?? @italiateam siamo qui per voi?? #DiscoveryGang #Eurosport… - Raiofficialnews : ?? Olimpiadi di #Tokyo2020, il #23luglio alle 13 su @RaiDue, la Cerimonia d’apertura. Tutti i giorni, spazi di appr… - Agenzia_Ansa : OLIMPIADI | Il judoka algerino Fethi Nourine, appreso l'esito del sorteggio delle gare di judo ha deciso non voler… - apavo75 : RT @marco_sampietro: Tokyo 2020: 'Non affronto un israeliano', judoka dell'Algeria si ritira. Che bello vedere gente che incarna profondame… - TV7Benevento : Tokyo 2020, Errani e Musetti subito fuori... -