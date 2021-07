Paura per Demme: il tedesco è stato sostituito dopo un contrasto durissimo (Di sabato 24 luglio 2021) Nel corso dell'amichevole organizzata nel ritiro di Dimaro tra Napoli e Pro Vercelli, il centrocampista azzurro Diego Demme è stato vittima di un contatto molto duro al minuto 15' subendo un pestone dall'avversario Comi. Costretto ad uscire per cure mediche più specifiche, il tedesco ha lasciato il campo sorretto dagli uomini dello staff di Luciano Spalletti. Per ora le sue condizioni destano una cauta preoccupazione, seguiranno aggiornamenti. Leggi su spazionapoli (Di sabato 24 luglio 2021) Nel corso dell'amichevole organizzata nel ritiro di Dimaro tra Napoli e Pro Vercelli, il centrocampista azzurro Diegovittima di un contatto molto duro al minuto 15' subendo un pestone dall'avversario Comi. Costretto ad uscire per cure mediche più specifiche, ilha lasciato il campo sorretto dagli uomini dello staff di Luciano Spalletti. Per ora le sue condizioni destano una cauta preoccupazione, seguiranno aggiornamenti.

Advertising

Agenzia_Ansa : Folla in piazza Castello a Torino per il 'No paura Day', manifestazione contro il green pass e l'obbligo vaccinale… - repubblica : In migliaia in piazza Castello contro il Green Pass per il 'No Paura Day' - carlogubi : Il prode e indomito camerata Di Stefano s'è bagnato il pannolino per paura della punturina e ora fa i capricci. - MarcoPellacani6 : RT @AugustoMinzolin: La ministra grillina Dadone sprona i suoi compagni di partito al governo a dimettersi se Draghi non modificherà riform… - xbeequeenx : RT @testasullescale: per questo poi sono gelosa e paranoica e non riesco a godermi niente, ho sempre paura che possa finire tutto da un mom… -

Ultime Notizie dalla rete : Paura per Bus precipitato a Capri, legale famiglia autista: "Primi esiti autopsia escludono malore" Molta paura ma nessun ferito tra coloro che si trovavano sull'arenile, alcuni dei quali hanno raccontato di essere intervenuti per confortare i feriti in attesa delle ambulanze. Choc tragedia non ...

Bob Marley e il calcio: amore infinito e tragedia Purtroppo la partita si rivelerà una rissa continua e per paura di infortunarsi i migliori giocatori dei Cosmos chiedono di uscire alla fine del primo tempo: Cole, pur essendo considerato dai suoi ...

Paura per un rogo in corso Umberto il Resto del Carlino Allons enfants de la patrie! La Libertà per i parigini (1789) e per i napoletani di Masaniello (1647) di Giuseppe Bellantonio. Le forti agitazioni che scuotono oggi la Francia sono testimonianza certa del pr ...

Crisanti, giovani dovrebbero vaccinarsi per tutti noi Il Green pass "non si sa dal punto di vista epidemiologico che impatto avrà ma trovo mortificante usarlo per convincere i ragazzi a vaccinarsi, così da poter viaggiare o andare in discoteca. (ANSA) ...

Moltama nessun ferito tra coloro che si trovavano sull'arenile, alcuni dei quali hanno raccontato di essere intervenuticonfortare i feriti in attesa delle ambulanze. Choc tragedia non ...Purtroppo la partita si rivelerà una rissa continua edi infortunarsi i migliori giocatori dei Cosmos chiedono di uscire alla fine del primo tempo: Cole, pur essendo considerato dai suoi ...La Libertà per i parigini (1789) e per i napoletani di Masaniello (1647) di Giuseppe Bellantonio. Le forti agitazioni che scuotono oggi la Francia sono testimonianza certa del pr ...Il Green pass "non si sa dal punto di vista epidemiologico che impatto avrà ma trovo mortificante usarlo per convincere i ragazzi a vaccinarsi, così da poter viaggiare o andare in discoteca. (ANSA) ...