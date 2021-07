Olimpiadi Tokyo | risultati italiani live Samele e Dall' Aquila per l' oro | gli orari

Advertising

RobertoBurioni : Così come gli anti green pass boicotteranno i ristoranti dove non possono entrare, io ho deciso di boicottare la sq… - ilpost : L’apprezzata performance dei pittogrammi umani all’apertura delle Olimpiadi - fattoquotidiano : Olimpiadi di Tokyo 2021, il web non apprezza le divise dell’Italia firmate da Armani: “Sembrano le tute dei Teletub… - Rox1721 : RT @Eurosport_IT: SUPER PUGLIA! ?????? Dopo Vito Dell'Aquila (Taekwondo), anche Luigi Samele (scherma) si giocherà l'oro a Tokyo 2020 ?????? #… - sportface2016 : #Tokyo2020, judo: #Takato regala la prima medaglia d’oro al Giappone -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Tokyo

(GIAPPONE) - Prova agrodolce per il nuoto italiano nei 400 metri misti. Alberto Razzetti ha infatti conquistato il pass per la finale ai Giochi Olimpici di. Il nuotatore ligure ha chiuso la sua batteria al 2° posto con un gran finale, fernando il cronometro a 4'09"91, quinto tempo complessivo di accesso in finale. Out invece l'altro italiano ...... The Voice Senior (talent show musicale), in onda alle 21.25 su Rai 1 Il circolo degli anelli (Speciale quotidiano sulledi2020), in onda alle 21.20 su Rai 2 Una Vita (telenovela ...CORIGLIANO-ROSSANO- Il primo atleta della storia di Corigliano-Rossano vince all’esordio con la nazionale italiana di volley. Un 3-2 sofferto, dopo aver rimontato lo 0-2 con cui il Canada aveva messo ...Un esordio facile, quello di Novak Djokovic, alle Olimpiadi di Tokyo. Il tennista serbo, numero 1 al mondo, ha battuto in due set, con un doppio 6-2, il rivale Hugo Dellien. A mettere in difficoltà Dj ...