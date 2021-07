Milan-Modena 5-0: finisce con la manita rossonera | LIVE NEWS (Di sabato 24 luglio 2021) Manca poco alla seconda amichevole stagionale, Milan-Modena. Segui con noi la diretta del match a Milanello, previsto alle 17. Leggi su pianetamilan (Di sabato 24 luglio 2021) Manca poco alla seconda amichevole stagionale,. Segui con noi la diretta del match aello, previsto alle 17.

Ultime Notizie dalla rete : Milan Modena Milan - Modena, top e flop: Brahim incanta, Theo è già in forma super. Tonali e Saelemaekers rimandati 1 Milan - Modena 5 - 0, promossi e bocciati. PROMOSSI BRAHIM : gli bastano 2' di gioco per far capire che la scelta della maglia numero 10 non è un caso. Triangolazione stretta con Theo Hernandez e ...

Cinquina Milan nel test col Modena Contro il Modena il Milan si porta in vantaggio dopo appena 2' con il primo gol di Brahim Diaz con indosso la maglia numero 10. Convincente la prestazione dello spagnolo, fresco di annuncio del ...

Amichevole, Milan-Modena: la diretta televisiva del match Milan News Manita rossonera contro il Modena: rete lampo di Brahim Diaz, esordio per Ballo-Tourè Milano, 24 luglio 2021 – Netta vittoria rossonera nella seconda uscita stagionale del Milan di Stefano Pioli: 5-0 il finale in favore del Diavolo contro il Modena e tante buone conferme per il tecnico ...

Milan-Modena 5-0 (Video Highlights): i rossoneri dominano con cinque marcatori diversi Nell'amichevole disputata a Milanello questo pomeriggio, il Milan ha sconfitto il Modena per 5-0, con le reti tutte realizzate nel primo tempo da giocatori div ...

