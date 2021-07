Manchester City, pronta la prima offerta per un top player (Di sabato 24 luglio 2021) Lo ha detto lo stesso Pep Guardiola in un’intervista: “Non ci sono soldi come prima, anche noi ci dobbiamo adattare”. Lo stiamo vedendo tutti in questi mesi che è un calciomercato diverso, più ponderato e meno frettoloso. Non è una situazione solo di alcuni, ma che riguarda tutti (PSG a parte), nessuno escluso. Per questo motivo, anche il Manchester City sta valutando con cura dove compiere il grosso, e forse unico, investimento dell’estate. Si é vociferato a lungo dell’interessamento per Kane, ma il nome più vicino ora come ora è quello di Jack Grealish. Guardiola vuole il fantasista inglese Come riporta Football Insider, i ... Leggi su rompipallone (Di sabato 24 luglio 2021) Lo ha detto lo stesso Pep Guardiola in un’intervista: “Non ci sono soldi come, anche noi ci dobbiamo adattare”. Lo stiamo vedendo tutti in questi mesi che è un calciomercato diverso, più ponderato e meno frettoloso. Non è una situazione solo di alcuni, ma che riguarda tutti (PSG a parte), nessuno escluso. Per questo motivo, anche ilsta valutando con cura dove compiere il grosso, e forse unico, investimento dell’estate. Si é vociferato a lungo dell’interessamento per Kane, ma il nome più vicino ora come ora è quello di Jack Grealish. Guardiola vuole il fantasista inglese Come riporta Football Insider, i ...

