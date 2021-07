LIVE Tiro con l’arco, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Rebagliati-Nespoli subito fuori con l’Olanda (Di sabato 24 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.18: Tutto facile per gli olandesi anche nel terzo set: 35-33. Azzurri imprecisi e fuori subito dal torneo misto. Peccato. Olanda-Italia 6-0 4.15: Italia a un passo dall’eliminazione. l’Olanda vince il secondo set 39-34: 4-0 per gli olandesi 4.14: Doppio 10 per l’Olanda che è ingiocabile al momento 4.11: L’Italia perde il primo set 36-37. Italia-Olanda 0-2 4.10: Peccato. Il 7 di Nespoli può costare caro all’Italia 4.06: E’ il momento dell’Italia. Rebagliati e Nespoli affrontano ... Leggi su oasport (Di sabato 24 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4.18: Tutto facile per gli olandesi anche nel terzo set: 35-33. Azzurri imprecisi edal torneo misto. Peccato. Olanda-Italia 6-0 4.15: Italia a un passo dall’eliminazione.vince il secondo set 39-34: 4-0 per gli olandesi 4.14: Doppio 10 perche è ingiocabile al momento 4.11: L’Italia perde il primo set 36-37. Italia-Olanda 0-2 4.10: Peccato. Il 7 dipuò costare caro all’Italia 4.06: E’ il momento dell’Italia.affrontano ...

Advertising

OfficialASRoma : ?? Zalewski! Passiamo in vantaggio al 49' con il suo tocco sotto porta dopo una corta respinta su tiro di El Shaaraw… - zazoomblog : LIVE Tiro a segno Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: buon inizio di Sofia Ceccarello ci prova anche Paolo Monna - #segno… - zazoomblog : LIVE Tiro a segno Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: buon inizio di Sofia Ceccarello ci prova anche Paolo Monna - #segno… - zazoomblog : LIVE Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: 24 luglio subito scherma e ciclismo. Dell’Aquila ci prova occhio ad arco e tiro a… - zazoomblog : LIVE Tiro a segno Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Sofia Ceccarello nelle prime posizioni a una serie dal termine ci pro… -