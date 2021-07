Juve | Nedved assicura | ' Cristiano Ronaldo torna per restare'

(Di sabato 24 luglio 2021) TORINO - Pavel, vice presidente dellantus, ha risposto alle domande dei giornalisti di Sky Sport dopo la sfida dei bianconeri contro il Cesena, vinta per 3 - 1. In particolare, il numero ...

TORINO - Pavel, vice presidente della Juventus, ha risposto alle domande dei giornalisti di Sky Sport dopo la sfida dei bianconeri contro il Cesena, vinta per 3 - 1. In particolare, il numero 2 bianconero si ...TORINO - Il vice presidente dellaPavelha risposto su Sky Sport alle domande dei giornalisti a margine della sfida dei bianconeri contro il Cesena, vinta per 3 - 1. In particolare, da sottolineare il passaggio su ...Pavel Nedved parla del rinnovo di Giorgio Chiellini: ecco le dichiarazioni del vicepresidente della Juventus Pavel Nedved parla del rinnovo di Giorgio Chiellini. Ecco le dichiarazioni del vicepresiden ...Pavel Nedved ha parlato al termine dell'amichevole tra Juventus e Cesena: nessun problema con Ronaldo, Dybala e Chiellini ...