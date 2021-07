Inter | l’Empoli pensa a Pinamonti per l’attacco | nodo ingaggio

Leggi su intermagazine

(Di sabato 24 luglio 2021)essato aIl mercato in entrata dell’dipenderà molto dalle uscite, soprattutto in attacco, dove l’indiziato numero uno a partire è Andrea. Su di lui ha manifestatoesse il Cagliari che però ora deve guardarsi dalla concorrenza del. “Andreanon è certo sicuro di essere la quarta punta di Simone Inzaghi per la stagione che verrà. Nonostante uno stipendio da oltre 2 milioni lo incateni a Milano, il centravanti azzurrino si guarda attorno da un po’. Ed è arrivato al suo tavolo una proposta ...