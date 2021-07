Incidente Capri, autopsia: i primi esiti escludono il malore dell’autista (Di sabato 24 luglio 2021) “Dagli accertamenti eseguiti oggi e’ emerso che le cause del decesso sarebbero riconducibili a ‘lesioni multiple agli organi toraco-addominali’: al momento, quindi, sembrerebbe escluso che il decesso sia stato causato da un malore o da una patologia”. A rendere noti i primi esiti dell’autopsia eseguita sulla salma di Emanuele Melillo, l’autista 33enne del minibus deceduto nel grave Incidente stradale avvenuto a Capri e’ l’avvocato Giovanna Cacciapuoti, legale della famiglia della vittima. “Ad ogni modo – continua la penalista – bisogna attendere l’esito degli esami istologici al cuore e al ... Leggi su ildenaro (Di sabato 24 luglio 2021) “Dagli accertamenti eseguiti oggi e’ emerso che le cause del decesso sarebbero riconducibili a ‘lesioni multiple agli organi toraco-addominali’: al momento, quindi, sembrerebbe escluso che il decesso sia stato causato da uno da una patologia”. A rendere noti idell’eseguita sulla salma di Emanuele Melillo, l’autista 33enne del minibus deceduto nel gravestradale avvenuto ae’ l’avvocato Giovanna Cacciapuoti, legale della famiglia della vittima. “Ad ogni modo – continua la penalista – bisogna attendere l’esito degli esami istologici al cuore e al ...

