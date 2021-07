In 2 anni gli Usa arrestano Tom Barrack, in 20 anni in Italia non parte il processo (Di sabato 24 luglio 2021) Hanno arrestato Tom Barrack, proprietario della Costa Smeralda dal 2003 al 2012. La comprò dal fondatore Aga Khan per 280 milioni di euro, rivendendola all’emiro del Qatar per 680. Plusvalenza di 400 milioni e 170 milioni di tasse evase, secondo la procura di Tempio Pausania. Ma le manette ai polsi del finanziere libano-americano non le ha fatte scattare la giustizia Italiana. Dopo anni di indagini, da noi il processo non è ancora iniziato. Barrack, amicissimo di Trump, è finito in carcere a Los Angeles perché non aveva dichiarato di fare il lobbista per conto degli Emirati Arabi Uniti. ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 24 luglio 2021) Hanno arrestato Tom, proprietario della Costa Smeralda dal 2003 al 2012. La comprò dal fondatore Aga Khan per 280 milioni di euro, rivendendola all’emiro del Qatar per 680. Plusvalenza di 400 milioni e 170 milioni di tasse evase, secondo la procura di Tempio Pausania. Ma le manette ai polsi del finanziere libano-americano non le ha fatte scattare la giustiziana. Dopodi indagini, da noi ilnon è ancora iniziato., amicissimo di Trump, è finito in carcere a Los Angeles perché non aveva dichiarato di fare il lobbista per conto degli Emirati Arabi Uniti. ...

Advertising

Quirinale : Sono molto grato alle concittadine e ai concittadini che oggi hanno voluto cortesemente rivolgermi - con lettere, m… - borghi_claudio : Non male come parallelo Professore, erano anche gli anni dove la scienza (si, l'infame manifesto della razza fu scr… - RobertoBurioni : Chi afferma che le persone sotto i 40 anni non devono vaccinarsi mette in pericolo gli italiani, la loro salute, il… - Simona_Ti : RT @ilva87161350: @Simona_Ti Gli anni che passano sono i versi che la vita ci scrive sul cuore. (Massimo Lo Pilato) Tantissimi auguri di bu… - Serjo82_Toro : RT @antoninobar: @apuntobracco @DiMarzio Vorrei ricordare a tutti che il #Torino è gestito da un Presidente ridicolo e un ds incapace.. Gli… -