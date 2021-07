“Gli alieni arrivano l’anno prossimo e portano guerra”: l’allarme di un viaggiatore nel tempo (Di sabato 24 luglio 2021) Nel 2022 sbarcheranno sulla Terra “alieni giganti” con intenti tutt’altro che pacifici. E’ quanto afferma un sedicente “viaggiatore del tempo”, che sostiene di provenire dall’anno 2491. L’uomo, che si fa chiamare “futuretimetraveller” su TikTok, ha rivelato alcuni dettagli delle “specie extraterrestri”, precisando che scoppierà la guerra tra loro e gli esseri umani. Nel video pubblicato dall’uomo sulla nota piattaforma social si vede un cielo blu sullo sfondo, con una didascalia che non ha bisogno di interpretazioni: “Quelli che chiamate alieni faranno la loro prima ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 24 luglio 2021) Nel 2022 sbarcheranno sulla Terra “giganti” con intenti tutt’altro che pacifici. E’ quanto afferma un sedicente “del”, che sostiene di provenire dal2491. L’uomo, che si fa chiamare “futuretimetraveller” su TikTok, ha rivelato alcuni dettagli delle “specie extraterrestri”, precisando che scoppierà latra loro e gli esseri umani. Nel video pubblicato dall’uomo sulla nota piattaforma social si vede un cielo blu sullo sfondo, con una didascalia che non ha bisogno di interpretazioni: “Quelli che chiamatefaranno la loro prima ...

Advertising

ldibartolomei : @mazzettam x quello che sta diventando questo paese potrebbe anche dichiarare di portarla perché contrario all'abor… - francescolett11 : RT @MMaXXprIIme: Se non ti vaccini muori I maiali volano Gli alieni esistono Dio è ateo - LaStrega781 : RT @MMaXXprIIme: Se non ti vaccini muori I maiali volano Gli alieni esistono Dio è ateo - fabiotempoMi : RT @MMaXXprIIme: Se non ti vaccini muori I maiali volano Gli alieni esistono Dio è ateo - TenebraeEt : RT @MMaXXprIIme: Se non ti vaccini muori I maiali volano Gli alieni esistono Dio è ateo -