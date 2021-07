Giulia Salemi, ora non è più un segreto: “Ecco quando mi arrabbio con Pierpaolo” (Di sabato 24 luglio 2021) Giulia Salemi su Pierpaolo Pretelli confessa: “quando si sminuisce mi incavolo” Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi hanno concesso un’intervista insieme a Radio KissKiss. quando le è stato chiesto cosa fa per sostenere il suo fidanzato, la giovane influencer ha svelato un retroscena. Scendendo nel dettaglio l’ex gieffina non ha nascosto di non gradire una parte del carattere del proprio amato, visto che a riguardo ha detto: “quando si sminuisce mi incavolo”. Subito dopo la modella e influencer ha sottolineato: “Però siamo un po’ tutti ... Leggi su cityroma (Di sabato 24 luglio 2021)suPretelli confessa: “si sminuisce mi incavolo”Pretelli ehanno concesso un’intervista insieme a Radio KissKiss.le è stato chiesto cosa fa per sostenere il suo fidanzato, la giovane influencer ha svelato un retroscena. Scendendo nel dettaglio l’ex gieffina non ha nascosto di non gradire una parte del carattere del proprio amato, visto che a riguardo ha detto: “si sminuisce mi incavolo”. Subito dopo la modella e influencer ha sottolineato: “Però siamo un po’ tutti ...

