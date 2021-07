Fratelli Bianchi, erano i genitori a prendere il reddito di cittadinanza. Chiuse le indagini (Di sabato 24 luglio 2021) La Procura di Velletri ha chiuso le indagini e inviato i relativi avvisi ai genitori dei Fratelli Bianchi, in carcere per l’omicidio di Willy Monteiro a Colleferro. Sui due genitori pende ora l’accusa di aver richiesto e percepito illegittimamente il reddito di cittadinanza. E gli stessi avvisi – come riporta oggi Repubblica – con la stessa accusa, sono stati inviati anche ai genitori del coimputato Francesco Belleggia. La vicenda era emersa a settembre grazie a un servizio di “Non è l’Arena” nel quale si documentava la vita lussuosa nella villa alle porte ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 24 luglio 2021) La Procura di Velletri ha chiuso lee inviato i relativi avvisi aidei, in carcere per l’omicidio di Willy Monteiro a Colleferro. Sui duepende ora l’accusa di aver richiesto e percepito illegittimamente ildi. E gli stessi avvisi – come riporta oggi Repubblica – con la stessa accusa, sono stati inviati anche aidel coimputato Francesco Belleggia. La vicenda era emersa a settembre grazie a un servizio di “Non è l’Arena” nel quale si documentava la vita lussuosa nella villa alle porte ...

