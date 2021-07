Confermati domiciliari per Adriatici. Il sindaco di Voghera: "È persona stimata" (Di sabato 24 luglio 2021) Il gip di Pavia ha convalidato l’arresto dell’assessore alla Sicurezza del Comune di Voghera Massimo Adriatici confermando, per l’uomo politico, gli arresti domiciliari. Adriatici è accusato di eccesso colposo di legittima difesa per l’uccisione di Youns El Boussetaoui, avvenuta martedì sera con un colpo di pistola in piazza. Massimo Adriatici è “persona stimata e rispettata in città di cui abbiamo apprezzato il lavoro di questi mesi”, ha scritto il sindaco Paola Garlaschelli in una lettera agli abitanti della cittadina pavese parlando della “tragedia che ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 24 luglio 2021) Il gip di Pavia ha convalidato l’arresto dell’assessore alla Sicurezza del Comune diMassimoconfermando, per l’uomo politico, gli arrestiè accusato di eccesso colposo di legittima difesa per l’uccisione di Youns El Boussetaoui, avvenuta martedì sera con un colpo di pistola in piazza. Massimoè “e rispettata in città di cui abbiamo apprezzato il lavoro di questi mesi”, ha scritto ilPaola Garlaschelli in una lettera agli abitanti della cittadina pavese parlando della “tragedia che ...

