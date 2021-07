Calcio: Il Menti riapre ai tifosi, ma va al Cagliari il test col Vicenza (Di sabato 24 luglio 2021) Le reti di Marin, Pavoletti e Dalbert decidono il test Vicenza - Vicenza torna a respirare Calcio. Amichevole di prestigio allo stadio Romeo Menti per la partita amichevole tra la squadra di mister ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 24 luglio 2021) Le reti di Marin, Pavoletti e Dalbert decidono iltorna a respirare. Amichevole di prestigio allo stadio Romeoper la partita amichevole tra la squadra di mister ...

Advertising

Calcio_Casteddu : ??? Triste del #Cagliari ?? #Vicenza battuto al #Menti ??? In gol #Marin, #Pavoletti e #Dalbert - Calcio_Casteddu : ?? Oggi alle 1?6? il #Cagliari affronterà in amichevole allo stadio #Menti il #Vicenza ? Torna alla memoria la spett… - Giustiziere1926 : @fran_rkid @audelss @DecibelBellini Eh no Fran non ci arrivereidimentico di star parlando con menti eccelse…dottori… - Calcio_Casteddu : ??Quota mille ???Un po' di pubblico al #Menti ??Ma solo tifosi locali - _MCMXXVII_ : @MattPetcoke Per esclamare frasi del genere devi essere uno che non sa un cazzo di calcio, senza offesa per le ment… -