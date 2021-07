Briatore in 150 secondi demolisce Draghi: “Con le discoteche chiuse falliranno 3000 imprese” (video) (Di sabato 24 luglio 2021) Flavio Briatore furioso contro le misure del governo Draghi sulle discoteche. «In molti mi avete chiesto perché non ho fatto commenti su Instagram riguardo la chiusura delle discoteche». Esordisce così sul suo account il fondatore del Billionaire, che ha registrato un video di due minuti e mezzo per demolire le misure del governo Draghi.«Non ho fatto commenti – prosegue Briatore all’attacco delle misure di Draghi – perché è una cosa assurda. Si era proposto di aver il green pass per chi entrava in discoteca, altrimenti il test molecolare qr code, per cui ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 24 luglio 2021) Flaviofurioso contro le misure del governosulle. «In molti mi avete chiesto perché non ho fatto commenti su Instagram riguardo la chiusura delle». Esordisce così sul suo account il fondatore del Billionaire, che ha registrato undi due minuti e mezzo per demolire le misure del governo.«Non ho fatto commenti – prosegueall’attacco delle misure di– perché è una cosa assurda. Si era proposto di aver il green pass per chi entrava in discoteca, altrimenti il test molecolare qr code, per cui ...

