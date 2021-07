Boschi: “Bene l’approvazione del Green Pass” (Di sabato 24 luglio 2021) ROMA – “Bene l’approvazione del Green Pass: non una limitazione ma uno strumento di libertà. Non possiamo permettere che per l’ideologia di qualche no vax si torni a contagi, ricoveri e chiusure che già abbiamo visto in Passato. Il Green Pass deve valere anche per i parlamentari. E poi vaccini, vaccini, vaccini!”. Così su Facebook Maria Elena Boschi (foto), parlamentare di Italia Viva, a proposito del Green Pass. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di sabato 24 luglio 2021) ROMA – “del: non una limitazione ma uno strumento di libertà. Non possiamo permettere che per l’ideologia di qualche no vax si torni a contagi, ricoveri e chiusure che già abbiamo visto inato. Ildeve valere anche per i parlamentari. E poi vaccini, vaccini, vaccini!”. Così su Facebook Maria Elena(foto), parlamentare di Italia Viva, a proposito del. L'articolo L'Opinionista.

