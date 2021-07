Amici: Deddy emozionato per il suo primo concerto (Di sabato 24 luglio 2021) Deddy, all'anagrafe Dennis Rizzi, è entrato ad Amici 20 per realizzare il suo sogno di migliorare e di diventare un cantante a tutti gli effetti. Quella di ieri è di certo una serata che resterà per sempre nel cuore del ragazzo torinese, infatti l'ex allievo della scuola di canto e ballo più famosa di Italia ha avuto modo di esibirsi live davanti a un pubblico arrivato lì solamente per lui. Il concerto di Deddy a Bellinzona Qualche giorno fa Deddy aveva espresso tutta la sua emozione al pensiero di esibirsi live davanti al pubblico e ieri finalmente ha avuto occasione di farlo davvero. Infatti ieri, ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 24 luglio 2021), all'anagrafe Dennis Rizzi, è entrato ad20 per realizzare il suo sogno di migliorare e di diventare un cantante a tutti gli effetti. Quella di ieri è di certo una serata che resterà per sempre nel cuore del ragazzo torinese, infatti l'ex allievo della scuola di canto e ballo più famosa di Italia ha avuto modo di esibirsi live davanti a un pubblico arrivato lì solamente per lui. Ildia Bellinzona Qualche giorno faaveva espresso tutta la sua emozione al pensiero di esibirsi live davanti al pubblico e ieri finalmente ha avuto occasione di farlo davvero. Infatti ieri, ...

