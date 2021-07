Alessandro Preziosi, che brutta figura: è davvero imbarazzante (Di sabato 24 luglio 2021) Altra cocente delusione per Alessandro Preziosi che rimedia una brutta figura. Andiamo a vedere i dati tragici della sua ultima performance. L’attore napoletano durante la serie tv (via Screenshot)Gli ascolti televisivi della serata di venerdì 23 luglio continuano ad attestare il poco appeal di ‘Masantonio – Sezione Scomparsi‘, la nuova serie tv di casa Mediaset con protagonista Alessandro Preziosi. Nonostante i pochi ascolti, Canale 5 sta continuando a programma la fiction nei propri palinsesti, ma purtroppo la serie non riesce ad attirare una grande mole di pubblico e continua a perdere ... Leggi su vesuvius (Di sabato 24 luglio 2021) Altra cocente delusione perche rimedia una. Andiamo a vedere i dati tragici della sua ultima performance. L’attore napoletano durante la serie tv (via Screenshot)Gli ascolti televisivi della serata di venerdì 23 luglio continuano ad attestare il poco appeal di ‘Masantonio – Sezione Scomparsi‘, la nuova serie tv di casa Mediaset con protagonista. Nonostante i pochi ascolti, Canale 5 sta continuando a programma la fiction nei propri palinsesti, ma purtroppo la serie non riesce ad attirare una grande mole di pubblico e continua a perdere ...

