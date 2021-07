Al Milan basta un tempo contro il Modena, indicazioni positive per Pioli in amichevole (Di sabato 24 luglio 2021) Ottima performance in amichevole per il Milan, che con i suoi titolari al momento disponibili batte il Modena per 5-0. I rossoneri segnano tutti i gol nel primo tempo, in cui hanno giocato i migliori, quindi gestiscono in una ripresa in cui viene schierata una formazione sperimentale che soffre un po’ l’intraprendenza dei canarini di Tesser. Pioli può dunque trarre ottime indicazioni dal second test stagionale per i rossoneri dopo il 6-0 contro la Pro Sesto. IL TABELLINO DEL MATCH I rossoneri passano già in vantaggio dopo appena due minuti con la rete di Brahim Diaz, ... Leggi su sportface (Di sabato 24 luglio 2021) Ottima performance inper il, che con i suoi titolari al momento disponibili batte ilper 5-0. I rossoneri segnano tutti i gol nel primo, in cui hanno giocato i migliori, quindi gestiscono in una ripresa in cui viene schierata una formazione sperimentale che soffre un po’ l’intraprendenza dei canarini di Tesser.può dunque trarre ottimedal second test stagionale per i rossoneri dopo il 6-0la Pro Sesto. IL TABELLINO DEL MATCH I rossoneri passano già in vantaggio dopo appena due minuti con la rete di Brahim Diaz, ...

