Vaccino Moderna, EMA: ok a over 12 anni (Di venerdì 23 luglio 2021) Il Comitato per i medicinali per uso umano (CHMP) dell' Ema ha raccomandato di concedere un' estensione dell'indicazione per il Vaccino Covid - 19 Spikevax (precedentemente Covid - 19 Vaccine Moderna )... Leggi su leggo (Di venerdì 23 luglio 2021) Il Comitato per i medicinali per uso umano (CHMP) dell' Ema ha raccomandato di concedere un' estensione dell'indicazione per ilCovid - 19 Spikevax (precedentemente Covid - 19 Vaccine)...

Advertising

RobertoBurioni : OTTIME NOTIZIE- vaccino Moderna approvato da EMA per la fascia 12-16 anni. La possibilità di riaprire le scuole in… - ilpost : L’EMA ha raccomandato ai paesi europei di autorizzare la somministrazione del #vaccino di Moderna anche agli adoles… - repubblica : Vaccino Covid, Ema autorizza l'uso di Moderna per gli adolescenti - AntoCMILAN : RT @SkyTG24: Vaccino Covid: l’Ema approva Moderna per i 12-17enni - princigallomich : Vaccino, dall’Ema via libera al Moderna per gli adolescenti -