Ufficiale: Aleix Garcia torna al Girona (Di venerdì 23 luglio 2021) Il Girona, tramite i propri canali social, ha ufficializzato il ritorno del centrocampista spagnolo Aleix Garcia. Il classe 1997 ha firmato un contratto valido per due stagioni. Segona etapa d'@97 Aleix al Girona FC El migcampista d'Ulldecona, de 24 anys, arriba lliure i s'ha compromès per dues temporades, amb opció d'una addicional + info https://t.co/kqgACKtO68#BentornatAleix pic.twitter.com/TYmDgXyFEe — Girona FC (@GironaFC) July 23, 2021 Foto: Twitter Girona L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

