Questa mattina Adriatici sentito per tre ore dal gip: ecco cosa ha detto (Di venerdì 23 luglio 2021) Saranno le autorità giudiziarie a determinare ciò che è avvenuto a Voghera per mano di Massimo Adriatici: non la politica né la gente. E' stato sentito per circa tre ore dal gip di Pavia Maria ... Leggi su globalist (Di venerdì 23 luglio 2021) Saranno le autorità giudiziarie a determinare ciò che è avvenuto a Voghera per mano di Massimo: non la politica né la gente. E' statoper circa tre ore dal gip di Pavia Maria ...

Green pass, effetto Draghi: raddoppiate le prenotazioni per la somministrazione del vaccino. Zaia: 'Assalto alla diligenza' Solo questa mattina le richieste sono state circa 1600, numero che di solito si raggiunge nell'arco delle 24 ore. L'auspicio della task force regionale è che le misure adottate dal Governo spingano ...

Capri, minibus precipitato: bandiere a mezz'asta questa mattina sul municipio QUOTIDIANO NAZIONALE Al via la messa in sicurezza della strada Sorrento-Massa Lubrense Da questa mattina sono al lavoro gli operai della ditta incaricata dal Comune di Massa Lubrense di rifare alcuni tratti del tappetino di asfalto di via Partenope, la strada che dal confine con il terr ...

Boscotrecase, aggredisce responsabile mercato: bufera sull'assessore Raiola Bufera a Boscotrecase sull’assessore Ciro Raiola. Secondo le prime ricostruzioni pare che il delegato al commercio questa mattina abbia avuto un alterco, sfociato poi in una vera e propria aggressione ...

