“Per Michele Merlo”. Maria De Filippi, già si sa: il bellissimo gesto per l’ex allievo di Amici (Di venerdì 23 luglio 2021) “Eri un ragazzo speciale e lo abbiamo capito tutti. Avevi un’intensità unica, una capacità di guardarti dentro fin troppo spiccata che a volte ti faceva arrovellare attorno agli umori e alle sensazioni. Baudelaire diceva che ‘la sensibilità di ognuno è il suo genio’, la tua era tanta, Mike”. “Ed è quella sensibilità, quella profondità d’animo e di pensiero, quella capacità di scavare negli abissi dell’animo umano che ci porteremo dentro per sempre. Fa’ buon viaggio”. Queste le parole con cui la conduttrice Maria De Filippi aveva ricordato il cantante Michele Merlo, morto in giugno a 28 anni. Era il 6 giugno ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 23 luglio 2021) “Eri un ragazzo speciale e lo abbiamo capito tutti. Avevi un’intensità unica, una capacità di guardarti dentro fin troppo spiccata che a volte ti faceva arrovellare attorno agli umori e alle sensazioni. Baudelaire diceva che ‘la sensibilità di ognuno è il suo genio’, la tua era tanta, Mike”. “Ed è quella sensibilità, quella profondità d’animo e di pensiero, quella capacità di scavare negli abissi dell’animo umano che ci porteremo dentro per sempre. Fa’ buon viaggio”. Queste le parole con cui la conduttriceDeaveva ricordato il cantante, morto in giugno a 28 anni. Era il 6 giugno ...

Advertising

poliziadistato : 'Una soluzione ancora c'è se tu ti fidi di me. Mi chiamo Michele dammi la mano'. Poliziotto #Volanti Padova salva u… - reportrai3 : Michele Buono nell'inchiesta 'Biostopper' aveva dato vita al progetto Biostopper. Oggi è realtà: il 19/07 il Polite… - michele_spo : @andreeeee95 @diabolicus23 Be', per i minori sotto i 12 anni bisogna attendere gli studi (come per le donne in grav… - francescagraz1 : RT @francescagraz1: Condannato in appello Ruggiero, pm giustizialista di Trani in cravatta tricolore. Corte di appello Lecce ha confermato… - francescagraz1 : Condannato in appello Ruggiero, pm giustizialista di Trani in cravatta tricolore. Corte di appello Lecce ha confer… -