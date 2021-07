L’ultima sull’ungherese Orbán 

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 23 luglio 2021) Viktorha annunciato che l’Ungheria si farà il suo Recovery fund dato che la Commissione europea non ha ancora dato il via libera al piano nazionale di ripresa e resilienza con cui Budapest spera di ottenere 7,2 miliardi di euro. Il primo ministro ha accusato Bruxelles di fare “una guerra ideologica” e di usare il Recovery fund come un’arma di ricatto. Orbán ha spiegato che la Commissione ha chiesto all’Ungheria di prorogare di due mesi la scadenza per dare il via libera al Pnrr. “Il tempo è importante, quindi il governo ha deciso di creare un fondo di ripresa ungherese”, ha detto: “Avvieremo i programmi che sono già stati approvati (dalla Commissione). Poi i soldi ...