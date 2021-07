GdS – L’Inter studia il doppio colpo | pronto l’assalto decisivo a Nandez e Bellerin

Leggi su intermagazine

(Di venerdì 23 luglio 2021)tenta ilIl calciomercato entra sempre più nel vivo consi appresta a entrare in scesa per completare e migliorare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Il club nerazzurro guarda con molto interesse a Nahitaned Hectorche, secondo la Gazzetta dello Sport in edicola oggi, potrebbero approdare entrambi nella Milano nerazzurra. “L’uno non esclude l’altro, perché c’è bisogno di allungare la rosa in vista di una stagione chevuole vivere da protagonista, in Italia ...