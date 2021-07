Formazione obbligatoria per docenti con alunni con disabilità, Gilda attacca: “E’ prerogativa contrattuale. Invasione di campo del Governo” (Di venerdì 23 luglio 2021) Non va giù alla Gilda degli insegnanti il decreto sulla Formazione obbligatoria del personale docente ai fini dell’inclusione degli alunni con disabilità, in base a quanto previsto dalla legge di Bilancio 2021. Si tratta di 10 milioni di euro destinati alla Formazione del personale docente non specializzato impegnato nelle classi con alunni con disabilità. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 23 luglio 2021) Non va giù alladegli insegnanti il decreto sulladel personale docente ai fini dell’inclusione deglicon, in base a quanto previsto dalla legge di Bilancio 2021. Si tratta di 10 milioni di euro destinati alladel personale docente non specializzato impegnato nelle classi concon. L'articolo .

