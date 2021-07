Festa a Udine, centrato un “5” da 12 mila euro (Di venerdì 23 luglio 2021) Il Friuli-Venezia Giulia torna protagonista grazie al SuperEnalotto: nel concorso del 22 luglio, riporta Agipronews, un giocatore ha centrato un “5” del valore di 12.860,42 euro. La giocata è stata convalidata presso la tabaccheria di via Bariglaria 24, a Udine. Intanto il Jackpot continua a salire tanto da toccare i 58,7milioni di euro. L’ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio scorso, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM) mentre in Friuli Venezia Giulia il “6” manca dal 2013, quando a Palazzolo Dello Stella, in provincia di Udine, vinsero oltre 53 milioni di ... Leggi su udine20 (Di venerdì 23 luglio 2021) Il Friuli-Venezia Giulia torna protagonista grazie al SuperEnalotto: nel concorso del 22 luglio, riporta Agipronews, un giocatore haun “5” del valore di 12.860,42. La giocata è stata convalidata presso la tabaccheria di via Bariglaria 24, a. Intanto il Jackpot continua a salire tanto da toccare i 58,7milioni di. L’ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio scorso, con i 156,2 milioni difiniti a Montappone (FM) mentre in Friuli Venezia Giulia il “6” manca dal 2013, quando a Palazzolo Dello Stella, in provincia di, vinsero oltre 53 milioni di ...

