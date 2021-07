Fabbrichiamo masse di analfabeti laureati

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 23 luglio 2021) Per quanto tempo i ragazzi italiani sono in grado di concentrarsi per seguire una spiegazione? Massimo dieci minuti. Ecco spiegati i risultati disastrosi dell’ultimo test Invalsi che nonostante tutto – cioè nonostante i disastri – non è da addebitarsi soltanto alla didattica a distanza (Dad) ma soprattutto alla didattica in presenza ossia alla scuola che non esiste più ed è stata sostituita dalla post-scuola. I dieci minuti di grande concentrazione non sono un’invenzione di chi scrive ma di Francesco Alberoni che il 29 novembre 2010 sul Corriere della Sera nella sua rubrica Pubblico&Privato scriveva: “Quasi tutti i miei colleghi universitari sono d’accordo nel dire che molti loro ...