E' in una app per gay, si dimette il segretario dei vescovi americani (Di venerdì 23 luglio 2021) AGI - Monsignor Jeffrey D. Burrill, segretario generale della Conferenza Episcopale Statunitense dallo scorso 20 novembre, ha presentato le dimissioni dall'incarico dopo che "la Conferenza ha avuto conoscenza delle notizie circolanti sui media secondo cui si sarebbe reso responsabile di comportamenti inidonei" al suo stato. L'annuncio è stato dato dall'arcivescovo di Los Angeles José H. Gomez, che della Conferenza Episcopale è presidente. Il sospetto è che frequentasse locali di incontri per omosessuali anche quando in trasferta per conto dei vescovi Usa. In un documento presentato due giorni fa agli altri titolari delle diocesi americane, Gomez ha ...

