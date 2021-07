Decreto Sostegni bis, Mattarella promulga, ma bacchetta Draghi: “Troppi commi aggiuntivi ed estranei, in futuro rinvio alle Camere” (Di venerdì 23 luglio 2021) Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella promulga la legge di conversione del Decreto Sostegni bis, ma scrive a Draghi, Casellati e Fico: Troppi commi aggiuntivi ed estranei, in futuro se dl anomali valuterò il rinvio alle Camere. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 23 luglio 2021) Il presidente della Repubblica, Sergiola legge di conversione delbis, ma scrive a, Casellati e Fico:ed, inse dl anomali valuterò il. L'articolo .

