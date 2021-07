Crysis Remastered | Annunciata l’edizione fisica

(Di venerdì 23 luglio 2021) Oggi, Koch Media, partner di publishing mondiale e lo studio di sviluppo di videogiochi Crytek, sono lieti di annunciare il ritorno dell’epica serie sparatutto in prima persona in un bundle unico:Trilogy sarà disponibile in edizionesu PlayStation®4 e XBOX One® nell’Autunno 2021.arriverà su Nintendo Switch® in edizione, sempre quest’Autunno.Trilogy per PlayStation®4 e XBOX One® include ognuna delle campagne single-player dei leggendari shooter in prima persona, ...

Ultime Notizie dalla rete : Crysis Remastered

