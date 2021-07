Covid, Ecdc: Lazio, Sardegna, Sicilia e Veneto in zona gialla, rosso scuro in Olanda e Spagna (Di venerdì 23 luglio 2021) (Teleborsa) – Nelle mappe aggiornate del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc), Lazio, Veneto, Sicilia e Sardegna si trovano in zona gialla, come buona parte della Francia e del Belgio. Le mappe sono state elaborate a partire dai dati sull’incidenza del contagio da Covid, con i numeri di casi per abitante. In rosso scuro sulla mappa ci sono diverse regioni dell’Olanda e della Spagna, Cipro e alcune isole greche. La Regione di Bruxelles è in ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 23 luglio 2021) (Teleborsa) – Nelle mappe aggiornate del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (),si trovano in, come buona parte della Francia e del Belgio. Le mappe sono state elaborate a partire dai dati sull’incidenza del contagio da, con i numeri di casi per abitante. Insulla mappa ci sono diverse regioni dell’e della, Cipro e alcune isole greche. La Regione di Bruxelles è in ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Lazio, Veneto, Sicilia e Sardegna in giallo, come buona parte della Francia e del Belgio. L'Ecdc ha pubblicato le m… - sole24ore : Blog | Quattro regioni italiane in giallo. Ecco cosa dice la nuova mappa dell'Ecdc sul contagio da Covid - Info Dat… - fattoquotidiano : Covid, coprifuoco in Catalogna e mascherina obbligatoria nei Pirenei Orientali. Ecdc: “Il 1 agosto i contagi sarann… - transnazionale : Ecdc: Lazio, Veneto e Isole in giallo in nuova mappa Covid #spaziotransnazionale informa - gazzettamantova : Ecdc: quattro regioni italiane in giallo nella nuova mappa Covid, in rosso scuro alcune aree dell’Olanda e della Sp… -