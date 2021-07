Ancelotti nei guai, presunta frode fiscale nel 2014 (Di venerdì 23 luglio 2021) L'ex tecnico del Napoli e attuale allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti, è alle prese con dei problemi con il fisco. Secondo quanto riferito dai media spagnoli infatti l'allenatore italiano avrebbe ammesso dinanzi al giudice la sua responsabilità per una frode fiscale avvenuta nel 2014. Durante il processo, Ancelotti ha ammesso di non aver pagato regolarmente le tasse in quell'anno, giustificandosi però spiegando di essere stato mal suggerito dai suoi collaboratori. Di conseguenza l'ex tecnico azzurro ha espresso la sua disponibilità a pagare la cifra richiesta. Leggi su spazionapoli (Di venerdì 23 luglio 2021) L'ex tecnico del Napoli e attuale allenatore del Real Madrid Carlo, è alle prese con dei problemi con il fisco. Secondo quanto riferito dai media spagnoli infatti l'allenatore italiano avrebbe ammesso dinanzi al giudice la sua responsabilità per unaavvenuta nel. Durante il processo,ha ammesso di non aver pagato regolarmente le tasse in quell'anno, giustificandosi però spiegando di essere stato mal suggerito dai suoi collaboratori. Di conseguenza l'ex tecnico azzurro ha espresso la sua disponibilità a pagare la cifra richiesta.

