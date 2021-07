Ucciso in piazza a Voghera, la sorella della vittima: 'Vogliamo giustizia, mio fratello era senza armi' (Di giovedì 22 luglio 2021) ' Sono la sorella di Youns El Boussettaoui ammazzato ieri , gli hanno sparato in piazza davanti a tantissime persone. L'assassino si trova a casa sua, dorme bello riposato. Dove è la legge in questa ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 22 luglio 2021) ' Sono ladi Youns El Boussettaoui ammazzato ieri , gli hanno sparato indavanti a tantissime persone. L'assassino si trova a casa sua, dorme bello riposato. Dove è la legge in questa ...

andreapurgatori : LA POLITICA DEL FARE. Marocchino ucciso in piazza, arrestato #Adriatici assessore di #Voghera #Lega - Agenzia_Ansa : Lite a Voghera, assessore spara e uccide uno straniero in piazza #ANSA - ilpost : L'assessore alla sicurezza di Voghera ha ucciso un uomo in piazza

Legale vittima Voghera: "Andava curato" Lo ha spiegato l'avvocato Debora Piazza che con il collega Marco Romagnoli difende i familiari dell'immigrato ucciso in piazza a Voghera dall'assessore alla Sicurezza Massimo Adriatici. "Non siamo ...

Ucciso piazza: sorella, dov'è giustizia? Agenzia ANSA Ucciso in piazza: legale, andava curato PAVIA, 22 LUG - Youns El Bossettaoui "andava curato, non ucciso, perché non faceva male a nessuno ed era malato". Lo ha spiegato l'avvocato Debora Piazza che con il collega Marco Romagnoli difende i f ...

Voghera. Oggi prevista la richiesta di convalida dell'arresto di Adriatici Si attendono intanto i risultati dell'autopsia su Youns El Boussetaoui per cercare si fare luce su quanto accaduto. La sorella della vittima: "Assassino a casa, dov'è la legge in Italia?" ...

