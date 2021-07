Tuscia S Heliae | Appuntamento con “C’era una volta Renato Rascel…” raccontato da Giuditta Saltarini

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 22 luglio 2021) “CASTEL SANT’ELIA – Nella suggestiva location del Giardino S.la rassegna culturale diretta da Francesco Madonna, è partita con grande successo ed entusiasmo. L’ “Associazione culturale Borgo S. Elia’ ha ripreso le attività con “S.“, che proporrà per tutta l’estate, fino al 4 settembre, delle serate di teatro, di poesia, di arte, con il patrocinio del Comune castellese. Gli eventi si svolgeranno nella Galleria in Via Pergola e nel Giardino storico che offre un panorama mozzafiato sulla Valle Suppentonia. Il 2 luglio e il 9 luglio la rassegna ha aperto con una emozionante piecè dal titolo “Amici, amanti”. Sul palco, ...