Traffico Roma del 22-07-2021 ore 18:00 (Di giovedì 22 luglio 2021) Luceverde Roma Buon pomeriggio in redazione Massimo veschi sul Raccordo Anulare troviamo al momento rallentamenti e code per lavori tra la Cassia Veientana era Salaria e poi a seguire tra la Bufalotta in gita per la A24 in carreggiata interna e tra la Roma Fiumicino e La Romanina sulla carreggiata esterna code per Traffico sulla via Pontina 3 Spinaceto e il raccordo anulare Roma mentre in direzione di Latina troviamo code dall'Eur a Castel di Decima e poi a seguire tra Pomezia a nord della capitale temporaneamente chiuso per un incendio e viadotto Gronchi tra via Amalia Bettini via Monte Giberto qui siamo ...

