Ritrova figlio rapito dopo 24 anni. L’incredibile storia strappa lacrime di Guo Gangtang (Di giovedì 22 luglio 2021) Una ricerca, un'avventura fatta di amore, determinazione, perseveranza e anche, perché no, di due ruote. Con un finale che ha commosso il mondo intero La sua storia è finita recentemente alla ribalta delle cronache per via del suo lieto fine. Un racconto fatto di amore, di altruismo, di perseveranza e costanza, dove in qualche modo c'entrano anche le moto. Si tratta della storia di Guo Gangtang, padre amorevole di un figlio scomparso nel 1997 e Ritrovato 24 anni dopo, al termine di quasi cinque lustri fatti di ricerca spasmodica, instancabile, con un finale commovente in ... Leggi su fattidigossip (Di giovedì 22 luglio 2021) Una ricerca, un'avventura fatta di amore, determinazione, perseveranza e anche, perché no, di due ruote. Con un finale che ha commosso il mondo intero La suaè finita recentemente alla ribalta delle cronache per via del suo lieto fine. Un racconto fatto di amore, di altruismo, di perseveranza e costanza, dove in qualche modo c'entrano anche le moto. Si tratta delladi Guo, padre amorevole di unscomparso nel 1997 eto 24, al termine di quasi cinque lustri fatti di ricerca spasmodica, instancabile, con un finale commovente in ...

