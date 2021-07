Pegasus: Arabia Saudita nega utilizzo spyware (Di giovedì 22 luglio 2021) L'Arabia Saudita ha negato le accuse di spionaggio "infondate" emerse alla luce della pubblicazione di un'inchiesta internazionale secondo cui diversi Paesi hanno utilizzato il software israeliano ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 22 luglio 2021) L'hato le accuse di spionaggio "infondate" emerse alla luce della pubblicazione di un'inchiesta internazionale secondo cui diversi Paesi hanno utilizzato il software israeliano ...

SPYWARE PEGASUS/ "Da Prodi a Macron, guadagni e perdite dello spionaggio globale" Tra i paesi sospettati di fare uso di questo sistema in maggior parte nazioni mediorientali e africane, come Marocco, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Ruanda, ma anche Messico, India e ...

Pegasus, Prodi spiato. I sospetti sul Marocco L'ex premier italiano e presidente della Commissione europea, Romano Prodi, è finito nella rete di Pegasus, «il super trojan israeliano», come lo chiama un addetto ai lavori del mondo cyber.

