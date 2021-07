Metano per auto, semplificazione procedure di revisione serbatoi (Di giovedì 22 luglio 2021) Continua l'attività di FederMetano volta a sensibilizzare i decisori politici per rendere sempre più fruibile il gas naturale per autotrazione. Uno dei temi a cui la Federazione presta particolare ... Leggi su motori.quotidiano (Di giovedì 22 luglio 2021) Continua l'attività di Federvolta a sensibilizzare i decisori politici per rendere sempre più fruibile il gas naturale pertrazione. Uno dei temi a cui la Federazione presta particolare ...

Al via G20, Napoli blindata. Cingolani: "Ruolo chiave ambiente per società post - pandemia" "Putin ha chiarito che considera i cambiamenti climatici anche per il suo Paese. La Russia ha il metano e nelle regioni settentrionali ha il problema delle fuoriuscite nella tundra, nel permafrost. ...

Metano per auto, semplificazione procedure di revisione serbatoi QN Motori STOP GAP TERRITORIALE, CON DRAGHI È IL SUD A FARE LA PARTE DEL LEONE Dal ministero delle Infrastrutture seicento milioni di euro ai governatori per l’acquisto di nuovi autobus ecologici per il trasporto pubblico locale. Al Sud il 50% dei fondi ...

Auto a Metano: mercato in crescita nel primo semestre 2021 In Italia continua a crescere il mercato delle auto a metano, nonostante molti costruttori abbiano deciso di abbandonare tale alimentazione per questioni di CO2 e di poca redditività. Il bel paese con ...

