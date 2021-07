Lucca al Pisa per Fella e Cianci a Palermo: confermata la strategia di tre giorni fa (Di giovedì 22 luglio 2021) Tre giorni fa vi avevamo svelato la strategia del Palermo per sostituire Lorenzo Lucca destinato al Pisa. La strategia avrebbe previsto l’acquisizione di due attaccanti, Fella dalla Salernitana e Cianci dal Teramo, reduci rispettivamente dai prestito di Avellino e Bari. Sta andando proprio così, le due operazioni sono ormai in dirittura di arrivo, due colpi importanti per la Serie C. Ricordiamo che il Palermo ha sondato anche il Parma per Lanini. Foto: Logo Palermo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 22 luglio 2021) Trefa vi avevamo svelato ladelper sostituire Lorenzodestinato al. Laavrebbe previsto l’acquisizione di due attaccanti,dalla Salernitana edal Teramo, reduci rispettivamente dai prestito di Avellino e Bari. Sta andando proprio così, le due operazioni sono ormai in dirittura di arrivo, due colpi importanti per la Serie C. Ricordiamo che ilha sondato anche il Parma per Lanini. Foto: LogoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

marco_itsame : @Linus2k @decoltelli Io l'ho conosciuta studiando a Pisa ma adoro anche quella di Lucca, specie dopo questo cartello ?? - Majden3 : RT @teoxandra: Gianfrancesco Cutelli, titolare delle gelaterie De' Coltelli a Pisa e Lucca prende posizione e vieta l’ingresso nei suoi loc… - arpatoscana : #Ozono: i dati rilevati il 21 luglio in #Toscana - ParmaLiveTweet : Il Pisa la spunta per Lucca: il baby talento del Palermo era stato accostato anche al Parma - Giovann00341278 : RT @CalaminiciM: “ si prega la gentile clientela di non accedere al locale se si manifestano sintomi di covid-19, razzismo e omofobia” ques… -