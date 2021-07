Libero De Rienzo, commozione ai funerali: presenti i familiari e l’attore Fresi (Di giovedì 22 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSono stati celebrati alle 15,05 nella chiesetta del cimitero di Paternopoli, in provincia di Avellino, i funerali di Libero De Rienzo, “Picchio”, l’attore trovato morto nella sua abitazione a Roma lo scorso 16 luglio all’età di 44 anni. Al breve rito funebre hanno preso parte solo i familiari più stretti e qualche amico tra cui l’attore Stefano Fresi, con cui ha recitato nel film “Smetto Quando Voglio”. La salma è stata benedetta dal parroco, don Rocco Salierno, prima della tumulazione. De Rienzo riposerà nella cappella di ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 22 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSono stati celebrati alle 15,05 nella chiesetta del cimitero di Paternopoli, in provincia di Avellino, idiDe, “Picchio”,trovato morto nella sua abitazione a Roma lo scorso 16 luglio all’età di 44 anni. Al breve rito funebre hanno preso parte solo ipiù stretti e qualche amico tra cuiStefano, con cui ha recitato nel film “Smetto Quando Voglio”. La salma è stata benedetta dal parroco, don Rocco Salierno, prima della tumulazione. Deriposerà nella cappella di ...

Advertising

SkyTG24 : Libero De Rienzo, oggi i funarali aperti a tutti a Paternopoli - ciropellegrino : Volevo ringraziare @SianiPaolo per il suo ricordo, dolcissimo, di #liberoderienzo . - virginiaraggi : Mi dispiace tantissimo per la scomparsa di Libero De Rienzo. Ci ha regalato grandi emozioni grazie alle sue interpr… - mauriziosantin : RT @catvitiello: Che bello questo articolo di ?@BorisSollazzo? . Ci lascia una lezione di professionalità, rispetto della deontologia, dei… - Amber_Cat82 : Cercavo una frase da estrapolare per spiegare quanto ci fosse di sbagliato in quel 'diritto di cronaca' usato come… -